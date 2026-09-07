15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин: не сомневаюсь в нашей команде, в наших бойцах

Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин: не сомневаюсь в нашей команде, в наших бойцах
Комментарии

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал победу в матче 7-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0). Эта победа стала для железнодорожников первой в текущем сезоне во всех турнирах. Единственный гол забил нападающий Андрей Мостовой на 85-й минуте.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Очень важная победа, это самое главное. «Балтика» играет жёстко, очень организованно. Вдвойне приятно обыграть такую команду на выезде.

Я не сомневаюсь в нашей команде, в наших бойцах. Понимали, что когда‑то переломим эту ситуацию. И мы это сделали. Все молодцы, все жили одной идей. Верой в то, что выиграем»,