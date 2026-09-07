Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин: не сомневаюсь в нашей команде, в наших бойцах

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал победу в матче 7-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0). Эта победа стала для железнодорожников первой в текущем сезоне во всех турнирах. Единственный гол забил нападающий Андрей Мостовой на 85-й минуте.

«Очень важная победа, это самое главное. «Балтика» играет жёстко, очень организованно. Вдвойне приятно обыграть такую команду на выезде.

Я не сомневаюсь в нашей команде, в наших бойцах. Понимали, что когда‑то переломим эту ситуацию. И мы это сделали. Все молодцы, все жили одной идей. Верой в то, что выиграем»,