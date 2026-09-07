«Киношный сюжет». Генич — о матче «Локомотива» с «Балтикой» в РПЛ

Российский комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой». Прошедшая в Калининграде встреча завершилась победой красно-зелёных — 1:0. Единственный гол в матче забил Андрей Мостовой на 85-й минуте.

«Мне показалось, что в первом тайме «Локомотив» выглядел даже убедительнее, чем во втором. Но вот надо было ждать свой момент, в итоге его получить и с помощью рикошета… Тут, конечно, лишний раз убеждаешься, что футбол порой как кино. Потому что Мостовой забивает на последних минутах в ворота Латышонка, играют «Локомотив» и «Балтика», и «Локомотив» одерживает первую победу. Ну… Действительно, такой киношный сюжет», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».