Нападающий «Оренбурга» Гузина: должны были забирать победу в матче с «Акроном»

Форвард «Оренбурга» Гедеон Гузина прокомментировал исход матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:2).

«Как всегда, не играем на удержание мяча. У нас другие требования — играть в быстрые атаки. Мы знали, что «Акрон» любит играть с мячом, при этом много ошибаются. Просто отдали им мяч и ждали ошибки.

Когда не забиваешь свои моменты — соперник наказывает. У нас было достаточно моментов, чтобы забить второй. Не успели и в быстрой атаке пропустили. Нас до этого уже несколько раз прощали в таких моментах, а сейчас наказали. Психологически тяжело, когда давишь. Считаю, что во втором тайме хорошо играли. Пропустили и после этого на три минуты выключились, но успели вернуться в игру и отыграться. Не считают ничью закономерным результатом.

Считаю, что из пяти ничьих подряд — три игры спокойно могли выиграть. По игре мы больше заслуживаем выигрывать. Проанализируем эту игр