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Нападающий «Оренбурга» Гузина: должны были забирать победу в матче с «Акроном»

Нападающий «Оренбурга» Гузина: должны были забирать победу в матче с «Акроном»
Комментарии

Форвард «Оренбурга» Гедеон Гузина прокомментировал исход матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Гузина – 36'     1:1 Дуду – 75'     1:2 Беншимол – 78'     2:2 Жезус – 83'    

«Как всегда, не играем на удержание мяча. У нас другие требования — играть в быстрые атаки. Мы знали, что «Акрон» любит играть с мячом, при этом много ошибаются. Просто отдали им мяч и ждали ошибки.

Когда не забиваешь свои моменты — соперник наказывает. У нас было достаточно моментов, чтобы забить второй. Не успели и в быстрой атаке пропустили. Нас до этого уже несколько раз прощали в таких моментах, а сейчас наказали. Психологически тяжело, когда давишь. Считаю, что во втором тайме хорошо играли. Пропустили и после этого на три минуты выключились, но успели вернуться в игру и отыграться. Не считают ничью закономерным результатом.

Считаю, что из пяти ничьих подряд — три игры спокойно могли выиграть. По игре мы больше заслуживаем выигрывать. Проанализируем эту игр