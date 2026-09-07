Ледяхов связал неудачный старт «Локомотива» с работой менеджмента клуба

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о старте сезона-2026/2027 для московского «Локомотива». Железнодорожники одержали первую победу в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Глобально у «Локомотива» ничего не могло поменяться за одну игру. Они до этого проигрывали, все кричали, что «Локомотив» вылетит. Там работает очень хороший, квалифицированный тренер Галактионов. Ему в этой ситуации сложно, забрали всех лидеров, пять человек ушли. Никого не взяли, неважно вошли в сезон, не могут набрать очки. Сейчас вылечился Комличенко, взяли Мостового, до этого были проблемы в атаке. У них нападающего играл Руденко — полтора метра ростом.

Это проблемы менеджмента клуба, они знали, что футболисты уходят, а на их место никого не взяли. Думаю, сейчас всё будет нормально, дела будут постепенно налаживаться. Комличенко может принести пользу, тем более пришёл Мостовой, в его квалификации не приходится сомневаться», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром