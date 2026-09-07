«Будем объяснять». Талалаев рассказал, чем недоволен в игре «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, чем недоволен по итогам матча с «Локомотивом». Игра 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги завершилась со счётом 1:0 в пользу москвичей. Талалаев заявил, что не удовлетворён самоотдачей запасных игроков.

— От «Локомотива» ожидали то, на что рассчитывали?

— На мой взгляд, в первом тайме они играли не совсем в свойственный им футбол. Они так не играли до этого ни с кем. Для меня всегда главным показателем является результат, что они и мы готовили — всё ерунда. Болельщик пришёл увидеть победу «Балтики», а увидел её поражение на 85‑й минуте с необязательным голом, который не нужен. Теперь нам надо отмазываться и готовить какой‑то план «С».

Я не удовлетворён тем, как у меня некоторые игроки выходят на замену. Будем работать и объяснять, что в нашей команде надо выкладываться на 100% вне зависимости от того, какой временной отрезок тебе предоставляется — 90, 110 или 30 минут, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».