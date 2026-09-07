«Очень символично». Андрей Мостовой — о первом голе за «Локомотив» в дебютной игре

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой назвал символичным тот факт, что он забил первый гол за железнодорожников в своей дебютной игре. Футболист отличился в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Балтикой» (1:0).

— Это потрясающие эмоции. Очень сильно ждал этого. И команда ждала победы, и я лично от себя результата хорошего, и хорошей игры, и результативного действия. Тем более это вдвойне приятно, когда это победный гол. Сегодня, думаю, команда отработала на 200%, потому что игры с «Балтикой» всегда даются очень тяжело. И в моей истории… Я их ещё ни разу даже не выигрывал на выезде. Поэтому очень горд за команду.

— Первая победа «Локомотива» и твой первый гол...

— Очень символично и очень приятно. И родители очень рады, написали сейчас. Они, думаю, даже больше меня этого ждали, вся моя семья. Вот. Надеюсь, это только начало, — сказал Мостовой в интервью клубной пресс-службе.