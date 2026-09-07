15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень символично». Андрей Мостовой — о первом голе за «Локомотив» в дебютной игре

«Очень символично». Андрей Мостовой — о первом голе за «Локомотив» в дебютной игре
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой назвал символичным тот факт, что он забил первый гол за железнодорожников в своей дебютной игре. Футболист отличился в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Балтикой» (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

— Это потрясающие эмоции. Очень сильно ждал этого. И команда ждала победы, и я лично от себя результата хорошего, и хорошей игры, и результативного действия. Тем более это вдвойне приятно, когда это победный гол. Сегодня, думаю, команда отработала на 200%, потому что игры с «Балтикой» всегда даются очень тяжело. И в моей истории… Я их ещё ни разу даже не выигрывал на выезде. Поэтому очень горд за команду.

— Первая победа «Локомотива» и твой первый гол...
— Очень символично и очень приятно. И родители очень рады, написали сейчас. Они, думаю, даже больше меня этого ждали, вся моя семья. Вот. Надеюсь, это только начало, — сказал Мостовой в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
«Спартак» получил ответ на предложение о приобретении вингера за $ 15 млн — журналист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android