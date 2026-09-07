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«Ждал четыре года эти эмоции». Шварц — в раздевалке «Динамо» после победы в дерби

«Ждал четыре года эти эмоции». Шварц — в раздевалке «Динамо» после победы в дерби
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Московское «Динамо» в социальных сетях показало речь главного тренера Сандро Шварца и эмоции игроков в раздевалке после победы в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». «Динамо» одержало победу со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Динамо» находится на третьей строчке, заработав 13 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 19 очков.

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