«Ждал четыре года эти эмоции». Шварц — в раздевалке «Динамо» после победы в дерби

Московское «Динамо» в социальных сетях показало речь главного тренера Сандро Шварца и эмоции игроков в раздевалке после победы в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». «Динамо» одержало победу со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Динамо» находится на третьей строчке, заработав 13 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 19 очков.