Генич предположил, что переход Карпукаса в «Зенит» связан с трансфером Андрея Мостового

Известный спортивный комментатор Константин Генич выдвинул теорию, что переход полузащитника Артёма Карпукаса из «Локомотива» в «Зенит» связан с обратным трансфером вингера Андрея Мостового. Напомним, Карпукас стал игроком сине-бело-голубых в это трансферное окно, в то время как Мостовой перешёл в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона.

«А может быть, что когда они отдавали Карпукаса, они закладывали в переговоры… Что, вот, мы придём к вам по Андрею, давайте найдём какой-нибудь компромисс. Может, эти лояльные переговоры по Карпукасу как раз и привели к тому, что в «Локомотив» отпустили вот на таких условиях Мостового», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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