15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич предположил, что переход Карпукаса в «Зенит» связан с трансфером Андрея Мостового

Генич предположил, что переход Карпукаса в «Зенит» связан с трансфером Андрея Мостового
Комментарии

Известный спортивный комментатор Константин Генич выдвинул теорию, что переход полузащитника Артёма Карпукаса из «Локомотива» в «Зенит» связан с обратным трансфером вингера Андрея Мостового. Напомним, Карпукас стал игроком сине-бело-голубых в это трансферное окно, в то время как Мостовой перешёл в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона.

«А может быть, что когда они отдавали Карпукаса, они закладывали в переговоры… Что, вот, мы придём к вам по Андрею, давайте найдём какой-нибудь компромисс. Может, эти лояльные переговоры по Карпукасу как раз и привели к тому, что в «Локомотив» отпустили вот на таких условиях Мостового», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Действующ