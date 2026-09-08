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Реал Мадрид — Интер М: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Реал» М — «Интер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Вальверде – 23'     2:1 Аугусто – 77'    
Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Интер» в России принадлежат Okko.

Во 2-м туре общего этапа «Реал» встретится с «Ромой» (14 октября), а «Интер» проведёт матч с «Брюгге» (13 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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