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Александр Соболев: «Зенит» показал хорошую игру с ЦСКА

Александр Соболев: «Зенит» показал хорошую игру с ЦСКА
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что сине-бело-голубые показали хорошую игру в проигранном матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с ЦСКА (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

— С одной стороны, вы взяли на себя вину за пенальти, с другой — именно вы сравняли счёт во втором тайме.
— Если бы не пенальти из‑за меня в первом тайме, счёт был бы 0:0, и благодаря этому голу могли повести 1:0. К слову, ещё в первом тайме промелькнула мысль: столько моментов не забили, не дай бог что‑то случится в концовке первой половины. Так оно, к сожалению, и произошло. Сам же пенальти в наши ворота и заработал. В целом же мы показали хорошую игру. Жаль, не забили свои моменты, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

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