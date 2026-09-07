Александр Соболев: «Зенит» показал хорошую игру с ЦСКА

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что сине-бело-голубые показали хорошую игру в проигранном матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с ЦСКА (1:2).

— С одной стороны, вы взяли на себя вину за пенальти, с другой — именно вы сравняли счёт во втором тайме.

— Если бы не пенальти из‑за меня в первом тайме, счёт был бы 0:0, и благодаря этому голу могли повести 1:0. К слову, ещё в первом тайме промелькнула мысль: столько моментов не забили, не дай бог что‑то случится в концовке первой половины. Так оно, к сожалению, и произошло. Сам же пенальти в наши ворота и заработал. В целом же мы показали хорошую игру. Жаль, не забили свои моменты, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».