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Вратарь «Динамо» Расулов: мы готовы бороться за медали РПЛ

Вратарь «Динамо» Расулов: мы готовы бороться за медали РПЛ
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Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов оценил перспективы команды в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мы готовы бороться за медали РПЛ. У нас сильная команда с хорошими и качественными футболистами. Будем двигаться от игры к игре. Надеюсь, будем дальше продолжать выигрывать. У нас уже есть четыре победы подряд, если учитывать результаты Кубка России. Хотим продолжить эту серию», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за семь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (19).

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