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Порту — Манчестер Сити: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Порту» — «Ман Сити»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Порту» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 47'     0:2 Холанд – 90+1'    
Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити» в России принадлежат Okko.

Во 2-м туре общего этапа «Порту» встретится с «Бетисом» (14 октября), а «Манчестер Сити» проведёт матч с «ПСЖ» (14 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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