«Порту» — «Ман Сити»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Порту» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Во 2-м туре общего этапа «Порту» встретится с «Бетисом» (14 октября), а «Манчестер Сити» проведёт матч с «ПСЖ» (14 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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