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«Давно этого не испытывал». Андрей Мостовой поблагодарил Галактионова за доверие

«Давно этого не испытывал». Андрей Мостовой поблагодарил Галактионова за доверие
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Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой поблагодарил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова за оказанное доверие. Мостовой дебютировал за «Локомотив» в игре 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Балтикой» (1:0) и отметился забитым мячом. Ранее хавбек выступал за «Зенит».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«На самом деле не ожидал, наверное, что выйду в стартовом составе. Спасибо Михаил Михайловичу за доверие, что поставил сразу в состав. Надеюсь, отблагодарил его своей хорошей игрой. Конечно, когда доверие тренера у тебя есть и ты это чувствуешь, ты, конечно, совсем по-другому играешь. Я этого давно не испытывал, поэтому мне очень приятно», — сказал Мостовой в интервью клубной пресс-службе.

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