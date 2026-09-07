«Давно этого не испытывал». Андрей Мостовой поблагодарил Галактионова за доверие

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой поблагодарил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова за оказанное доверие. Мостовой дебютировал за «Локомотив» в игре 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Балтикой» (1:0) и отметился забитым мячом. Ранее хавбек выступал за «Зенит».

«На самом деле не ожидал, наверное, что выйду в стартовом составе. Спасибо Михаил Михайловичу за доверие, что поставил сразу в состав. Надеюсь, отблагодарил его своей хорошей игрой. Конечно, когда доверие тренера у тебя есть и ты это чувствуешь, ты, конечно, совсем по-другому играешь. Я этого давно не испытывал, поэтому мне очень приятно», — сказал Мостовой в интервью клубной пресс-службе.

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