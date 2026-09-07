Ледяхов высказался о будущем «Зенита» на фоне неудачных результатов в РПЛ

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о будущем «Зенита» на фоне неудачных результатов команды в Альфа-Банк РПЛ этого сезона. В семи матчах чемпионата России сине-бело-голубые одержали четыре победы и потерпели три поражения.

«Сложно предсказывать насчёт будущего «Зенита». Сезон начался, команда уже в него вошла. Думаю, до зимнего перерыва никто никаких шагов предпринимать не будет. Да, потеряли очень много очков, нет игры, а это самое главное. Они должны своими силами выправить ситуацию. Семак — опытный тренер, столько работает, столько чемпионств. Он знает проблемы команды, будет их решать», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.