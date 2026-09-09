«Барселона» — «Фейеноорд»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Барселона» и «Фейеноорд». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Во 2-м туре общего этапа «Барселона» встретится с «Галатасараем» (13 октября), а «Фейеноорд» проведёт матч с «Комо» (14 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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