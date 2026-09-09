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Барселона — Фейеноорд: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Фейеноорд»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Барселона» и «Фейеноорд». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Рафинья – 3'     2:0 Адейеми – 22'     3:0 Рафинья – 57'     4:0 Ямаль – 77'     4:1 Стейн – 82'     5:1 Жезус – 85'    
Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Фейеноорд» в России принадлежат Okko.

Во 2-м туре общего этапа «Барселона» встретится с «Галатасараем» (13 октября), а «Фейеноорд» проведёт матч с «Комо» (14 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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