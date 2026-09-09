«Ливерпуль» — «Атлетико»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Атлетико» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Во 2-м туре общего этапа «Ливерпуль» встретится с ЛАСКом (14 октября), а «Атлетико» проведёт матч с «Манчестер Юнайтед» (13 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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