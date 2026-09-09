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Спортинг — Галатасарай: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Спортинг» — «Галатасарай»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Спортинг» и «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. Трансляцию также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Галатасарай» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Инасиу – 5'     1:1 Катамо – 27'     2:1 Суарес – 57'     3:1 Саласар – 63'    

Во 2-м туре общего этапа «Спортинг» встретится с «Лансом» (13 октября), а «Галатасарай» проведёт матч с «Барселоной» (13 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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