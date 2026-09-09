«Спортинг» — «Галатасарай»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Спортинг» и «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. Трансляцию также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Во 2-м туре общего этапа «Спортинг» встретится с «Лансом» (13 октября), а «Галатасарай» проведёт матч с «Барселоной» (13 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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