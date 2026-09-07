«Удивительно!» Шнякин иронично рассказал, что его обвинили в поддержке «Спартака»

Известный комментатор Дмитрий Шнякин поделился забавной историей после матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:1). Комментатор отметил, что в ходе репортажа с этого матча хвалил «Динамо». Однако после финального свистка болельщики в соцсетях обвинили Шнякина в поддержке «Спартака».

«После отработанных топ-матчей часто открываю соцсети с язвительной ухмылкой: сейчас тысяча человек расскажет, как ты болел за команду №1, а другая тысяча распнёт за неистовую поддержку команды №2. Но меня ждал сюрприз…

Был уверен, что комменты накроет красно-белая волна гнева. По ощущениям, начиная с первого гола «Динамо», я хвалил только шварцев