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«Удивительно!» Шнякин иронично рассказал, что его обвинили в поддержке «Спартака»

«Удивительно!» Шнякин иронично рассказал, что его обвинили в поддержке «Спартака»
Комментарии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин поделился забавной историей после матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:1). Комментатор отметил, что в ходе репортажа с этого матча хвалил «Динамо». Однако после финального свистка болельщики в соцсетях обвинили Шнякина в поддержке «Спартака».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

«После отработанных топ-матчей часто открываю соцсети с язвительной ухмылкой: сейчас тысяча человек расскажет, как ты болел за команду №1, а другая тысяча распнёт за неистовую поддержку команды №2. Но меня ждал сюрприз…

Был уверен, что комменты накроет красно-белая волна гнева. По ощущениям, начиная с первого гола «Динамо», я хвалил только шварцев