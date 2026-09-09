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ПСЖ — Слован Бр: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Слован» Бр: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «ПСЖ» и «Слован» из Братиславы. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Слован» Братислава в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
6 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Дембеле – 23'     3:0 Ф. Торрес – 31'     4:0 Ф. Торрес – 47'     5:0 Ф. Торрес – 57'     5:1 Камара – 59'     6:1 Руис – 88'    

Во 2-м туре общего этапа «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» (14 октября), а «Слован» проведёт матч со «Штутгартом» (14 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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