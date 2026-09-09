«ПСЖ» — «Слован» Бр: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «ПСЖ» и «Слован» из Братиславы. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Во 2-м туре общего этапа «ПСЖ» встретится с «Манчестер Сити» (14 октября), а «Слован» проведёт матч со «Штутгартом» (14 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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