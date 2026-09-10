15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фенербахче — Рома: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Фенербахче» — «Рома»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Фенербахче» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире встречи покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Рома» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Кристанте – 39'     1:1 Браун – 48'    

Во 2-м туре общего этапа «Фенербахче» встретится с «Астон Виллой» 14 октября, а «Рома» в этот же день проведёт матч с мадридским «Реалом».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Материалы по теме
Матчи 1-го тура ЛЧ начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнений в Непале

Видео: 5 фактов о Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android