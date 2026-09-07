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В «Балтике» сообщили, что наказали Андрея Талалаева за поведение в матче РПЛ

В «Балтике» сообщили, что наказали Андрея Талалаева за поведение в матче РПЛ
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что клуб наказал главного тренера команды Андрея Талалаева за его поведение в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (1:1). Талалаев продемонстрировал неприличный жест трибунам, КДК РФС позднее оштрафовал тренера «Балтики» на 400 тыс. рублей и дисквалифицировал специалиста на четыре игры.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
24 августа 2026, понедельник. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 8'     1:1 Варатынов – 90+4'    

— Как отреагировали на четырёхматчевую дисквалификацию Талалаева?
— Был серьёзный разговор, очень долго разговаривали с Андреем Викторовичем. Думаю, все всё усвоили и поняли.

— Можно надеяться, что в будущем подобного не произойдёт и тренер будет вести себя сдержаннее?
— Надеюсь на это.

— Дисциплинарные санкции со стороны клуба в отношении Талалаева были?
— Да, — приводит слова