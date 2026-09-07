В «Балтике» сообщили, что наказали Андрея Талалаева за поведение в матче РПЛ
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что клуб наказал главного тренера команды Андрея Талалаева за его поведение в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (1:1). Талалаев продемонстрировал неприличный жест трибунам, КДК РФС позднее оштрафовал тренера «Балтики» на 400 тыс. рублей и дисквалифицировал специалиста на четыре игры.
— Как отреагировали на четырёхматчевую дисквалификацию Талалаева?
— Был серьёзный разговор, очень долго разговаривали с Андреем Викторовичем. Думаю, все всё усвоили и поняли.
— Можно надеяться, что в будущем подобного не произойдёт и тренер будет вести себя сдержаннее?
— Надеюсь на это.
— Дисциплинарные санкции со стороны клуба в отношении Талалаева были?
— Да, — приводит слова