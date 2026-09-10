«МЮ» — «Сабах»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Сабах». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Во 2-м туре общего этапа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетико» Мадрид 13 октября, а «Сабах» в этот же день проведёт матч с пражской «Славией».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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