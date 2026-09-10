15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавария — Будё-Глимт: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Бавария» — «Будё-Глимт»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Бавария» и «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене, Германия. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Будё-Глимт» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» проведёт матч с дортмундской «Боруссией» 14 октября.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Материалы по теме
Матчи 1-го тура ЛЧ начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнений в Непале

5 фактов о Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android