«Бавария» — «Будё-Глимт»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Бавария» и «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене, Германия. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Во 2-м туре общего этапа «Бавария» встретится с «Викингом» 13 октября, а «Будё-Глимт» проведёт матч с дортмундской «Боруссией» 14 октября.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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