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Главный тренер «Манчестер Сити» Мареска: нам нужно беречь Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Мареска: нам нужно беречь Холанда
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о форме норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

«На данный момент он отыграл каждую минуту, за исключением матча за Суперкубок Англии. Нам нужно беречь Эрлинга, потому что сезон очень длинный, и будут игры, в которых ему потребуется время на восстановление.

В зависимости от игры и тактики Антуан [Семеньо] может занимать позицию «девятки». Фил [Фоден] играл на позиции «ложной девятки». Всё зависит от игры», — приводит слова Марески официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний Эрлинг Холанд провёл три матча, в которых забил три гола. В матче за Суперкубок Англии с «Арсеналом» (0:3) Холанд был заменён на 53-й минуте.

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