Нападающий «Акрона» Дуду поделился эмоциями от дебютного гола в РПЛ

Нападающий «Акрона» Дуду прокомментировал свой гол и исход матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

«Прежде всего рад, что удалось забить. Но больше был бы рад, если бы смогли уехать с тремя очками. Нас впереди ждут серьёзные матчи, и не стоит на этом останавливаться. Надеюсь, что смогу в дальнейшем помогать команде результативными действиями и приносить очки. Сейчас нужно фокусироваться на предстоящих матчах, больше работать, больше трудиться и стар