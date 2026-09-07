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Нападающий «Акрона» Дуду поделился эмоциями от дебютного гола в РПЛ

Нападающий «Акрона» Дуду поделился эмоциями от дебютного гола в РПЛ
Комментарии

Нападающий «Акрона» Дуду прокомментировал свой гол и исход матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Гузина – 36'     1:1 Дуду – 75'     1:2 Беншимол – 78'     2:2 Жезус – 83'    

«Прежде всего рад, что удалось забить. Но больше был бы рад, если бы смогли уехать с тремя очками. Нас впереди ждут серьёзные матчи, и не стоит на этом останавливаться. Надеюсь, что смогу в дальнейшем помогать команде результативными действиями и приносить очки. Сейчас нужно фокусироваться на предстоящих матчах, больше работать, больше трудиться и стар