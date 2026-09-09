15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортинг — Галатасарай: прямая трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2026/2027 начнется в 22:00

«Чемпионат» и Okko покажут матч «Галатасарая» Батракова со «Спортингом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, в 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Спортинг» и «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Футболистом турецкого гранда является российский полузащитник Алексей Батраков.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Инасиу – 5'     1:1 Катамо – 27'     2:1 Суарес – 57'     3:1 Саласар – 63'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Материалы по теме
Батраков отреагировал на победу «Галатасарая» в дебютной для себя игре в стартовом составе

5 фактов о Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android