«Чемпионат» и Okko покажут матч «Галатасарая» Батракова со «Спортингом» в Лиге чемпионов

Сегодня, 9 сентября, в 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Спортинг» и «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Футболистом турецкого гранда является российский полузащитник Алексей Батраков.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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