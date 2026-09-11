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Нюрнберг — Ганновер-96: прямая трансляция матча 5-го тура Второй Бундеслиги по футболу 2026/2027 начнется в 19:30 11 августа

Начало прямой видеотрансляции матча Второй Бундеслиги «Нюрнберг» — «Ганновер-96»
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11 августа в 19:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 5-го тура Второй Бундеслиги между клубами «Нюрнберг» и «Ганновер-96». Игра пройдёт на стадионе «Макс-Морлок» в Нюрнберге.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Германия — Вторая Бундеслига . 5-й тур
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Нюрнберг
Нюрнберг
Окончен
2 : 1
Ганновер-96
Ганновер
1:0 Юстван – 5'     1:1 Гиндорф – 8'     2:1 Zoma – 66'    

По результатам прошедшего сезона в Бундеслигу вышли «Шальке-04», «Эльверсберг» и «Падерборн 07». Из главной лиги Германии во Вторую Бундеслигу опустились «Санкт-Паули», «Хайденхайм» и «Вольфсбург».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Второй Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Второй Бундеслиги сезона-2026/2027
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