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Тимур Лепсая высказался о будущем Галактионова в «Локомотиве»

Тимур Лепсая высказался о будущем Галактионова в «Локомотиве»
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Футбольный функционер Тимур Лепсая допустил, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вскоре может лишиться своей должности. В 7-м туре Альфа-Банк РПЛ красно-зелёные обыграли «Балтику» — 2:1. Галактионов работает в «Локомотиве» с 2022-го.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

— Давайте по чёрно-белому. Представим, что Муфи реализует свой момент, «Балтика», скорее всего, выигрывает. Тимур, как тебе кажется, что происходит вечером?
— Вечером не знаю, но в понедельник мы бы могли услышать новости.

— Думаешь, было бы увольнение?
— Я вам так скажу, я и так его не исключаю.

— Даже после победы?
— Даже после победы. Потому что, если правда, то, что мы слышим,