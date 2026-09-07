Тимур Лепсая высказался о будущем Галактионова в «Локомотиве»

Футбольный функционер Тимур Лепсая допустил, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вскоре может лишиться своей должности. В 7-м туре Альфа-Банк РПЛ красно-зелёные обыграли «Балтику» — 2:1. Галактионов работает в «Локомотиве» с 2022-го.

— Давайте по чёрно-белому. Представим, что Муфи реализует свой момент, «Балтика», скорее всего, выигрывает. Тимур, как тебе кажется, что происходит вечером?

— Вечером не знаю, но в понедельник мы бы могли услышать новости.

— Думаешь, было бы увольнение?

— Я вам так скажу, я и так его не исключаю.

— Даже после победы?

— Даже после победы. Потому что, если правда, то, что мы слышим,