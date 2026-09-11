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Унион — Шальке-04: прямая трансляция матча 3-го тура Бундеслиги по футболу 2026/2027 начнется в 21:30 11 сентября

Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «Унион» — «Шальке-04»
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11 сентября в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между клубами «Унион» и «Шальке-04». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине.

Права на трансляцию матчей Бундеслиги сезона-2026/2027 в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 3-й тур
11 сентября 2026, пятница. 21:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 3
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 Госенс – 25'     0:2 Аушиш – 46'     1:2 Скарке – 90+6'     1:3 Вёбер – 90+13'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2026/2027
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