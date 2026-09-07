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Моуринью обозначил, над чем нужно работать «Реалу»

Моуринью обозначил, над чем нужно работать «Реалу»
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью обозначил, над чем нужно работать мадридскому клубу. По его словам, «сливочные» должны обрести стабильность.

— Какие изменения вы заметили в «Реале» по сравнению с предыдущим периодом вашей работы в клубе?
— Имя «Реала» говорит само за себя. «Реал» Мадрид — это «Реал» Мадрид. У команды был очень сложный сезон в прошлом, и, когда такое случается, нужно работать над улучшением. Мы всегда хотим побеждать: сегодня, завтра, в каждом турнире. Но нужно работать над стабильностью и решением проблем. «Реалу» необходимо выйти на стабильно высокий уровень, — приводит слова Моуринью интернет-портал AS.

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