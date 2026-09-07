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Генич предположил, кто бы мог сменить Сергея Семака во главе «Зенита»

Генич предположил, кто бы мог сменить Сергея Семака во главе «Зенита»
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Известный спортивный комментатор Константин Генич предположил, кто бы мог стать новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита» вместо Сергея Семака. Генич полагает, что Семак может лишиться своей должности, если сине-бело-голубые проиграют «Краснодару» в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ.

— Думаю, что, если в первом круге в решающем матче они проиграют «Краснодару», тогда может что-то быть.

— Кто вместо него?
— Слуцкий, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

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