«Я скажу прямо». Моуринью публично предъявил претензии арбитру матча «Бетис» — «Реал»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью публично предъявил претензии арбитру матча с «Бетисом» в 4-м туре Ла Лиги (0:1). Португалец недоволен тем, что судья Алехандро Эрнандес не дал «Реалу» перебить пенальти после того, как игрок «Бетиса» забежал в штрафную площадь раньше дозволенного.

«Я скажу прямо: да, мы проиграли «Бетису»… Мы проиграли, потому что не смогли превратить свои моменты в голы. И точка. Но пенальти… Почему его не перебили?! Ну, потому что VAR не знает правил или потому что судьи не хотели дать «Реалу» перебить пенальти. Это вопрос, на который я хотел бы получить ответ от ответственных лиц.

Если VAR не назначил перебитие