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«Я скажу прямо». Моуринью публично предъявил претензии арбитру матча «Бетис» — «Реал»

«Я скажу прямо». Моуринью публично предъявил претензии арбитру матча «Бетис» — «Реал»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью публично предъявил претензии арбитру матча с «Бетисом» в 4-м туре Ла Лиги (0:1). Португалец недоволен тем, что судья Алехандро Эрнандес не дал «Реалу» перебить пенальти после того, как игрок «Бетиса» забежал в штрафную площадь раньше дозволенного.

Испания — Ла Лига . 4-й тур
04 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Пэрротт – 81'    

«Я скажу прямо: да, мы проиграли «Бетису»… Мы проиграли, потому что не смогли превратить свои моменты в голы. И точка. Но пенальти… Почему его не перебили?! Ну, потому что VAR не знает правил или потому что судьи не хотели дать «Реалу» перебить пенальти. Это вопрос, на который я хотел бы получить ответ от ответственных лиц.

Если VAR не назначил перебитие