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Константин Генич: Талалаев прекрасно понимает, что будет востребован

Константин Генич: Талалаев прекрасно понимает, что будет востребован
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Российский комментатор Константин Генич считает, что к главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву будет интерес со стороны других клубов, если он решит покинуть калининградскую команду.

«На прямой вопрос, что с вашим контрактом, он сказал: «Я об этом говорить не буду». У него последний год контракта с «Балтикой», и он прекрасно понимает, что будет востребован. Вопрос, кем он будет востребован и где. И как он будет востребован. Это ситуация, когда ты добился суперрезультата… Какие они там, шестые были в прошлом сезоне? Да, шестые. И вот если ты резко начнёшь падать вниз, это может вызвать некоторые сомнения», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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