Линекер ответил, можно ли назвать Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории

Экс-нападающий ряда английских клубов и «Барселоны» Гари Линекер ответил на вопрос, можно ли назвать форварда сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«Знаю, что Криштиану расстраивается, когда не говоришь о нём в контексте лучшего в истории, но нужно быть честным. Он невероятен, просто невероятен, один из величайших, не о чем говорить. Его голевые рекорды сравнимы с тем, что делает Месси. Но Криштиану не может делать другого. Он не в состоянии обыграть четверых, вывернуться из опеки в центре поля так, что ты сидишь и думаешь: «Да как он это сотворил?!» Он не может этого… У него нет того, что было у Марадоны и есть у Месси. Я бы даже поставил бразильского Роналдо чуть выше Криштиану Роналду. Эти игроки — примерно того же уровня, что Зидан, Неймар и Мбаппе, хотя последнему ещё только предстоит попасть в когорту таких футболистов», — приводит слова Линекера The Touchline в социальной сети X.