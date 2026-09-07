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Килиан Мбаппе ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос, заслуживает ли он завоевать «Золотой мяч» — самую престижную личную награду в мировом футболе.

— Килиан, считаете ли вы, что заслуживаете «Золотой мяч»?
— Когда играешь за «Реал» Мадрид, крупнейший клуб мира, твоё имя неизбежно связывают с такими наградами. Выиграть «Золотой мяч» — большое достижение для любого игрока. Летом я вошёл в историю на главном футбольном турнире, но впереди ещё долгий путь. И у людей есть свобода в размышлениях, кто лучший игрок в мире, — приводит слова Мбаппе AS.

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