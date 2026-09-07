Кирьяков: «Зенит» провалил второй тайм с ЦСКА, ещё пару таких ляпов — и поезд уйдёт

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА. Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали армейцы.

«Зенит» тяжёлый. Часто проигрывает соперникам во втором тайме. С «Родиной» и ЦСКА было так. Если с армейцами в первом тайме могли забить, то после перерыва был откровенный провал. По движению было всё очень медленно. Луис Энрике, получая мяч, делал паузу и топтался на месте. Понятно, что в такой ситуации игроки любой команды успевают смещаться в эту зону. У футболистов «Зенита» всё было очень тяжело в плане движения. Такое впечатление, что они не готовы физически. Но это впечатление с дивана. «Зенит» имеет проблемы и теряет очки. Честно говоря, за команду становится тревожно. Ещё пару таких ляпов — и поезд уйдёт. Можно и не догнать его», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом Николаем Барановым.