15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: «Зенит» провалил второй тайм с ЦСКА, ещё пару таких ляпов — и поезд уйдёт

Кирьяков: «Зенит» провалил второй тайм с ЦСКА, ещё пару таких ляпов — и поезд уйдёт
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА. Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали армейцы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

«Зенит» тяжёлый. Часто проигрывает соперникам во втором тайме. С «Родиной» и ЦСКА было так. Если с армейцами в первом тайме могли забить, то после перерыва был откровенный провал. По движению было всё очень медленно. Луис Энрике, получая мяч, делал паузу и топтался на месте. Понятно, что в такой ситуации игроки любой команды успевают смещаться в эту зону. У футболистов «Зенита» всё было очень тяжело в плане движения. Такое впечатление, что они не готовы физически. Но это впечатление с дивана. «Зенит» имеет проблемы и теряет очки. Честно говоря, за команду становится тревожно. Ещё пару таких ляпов — и поезд уйдёт. Можно и не догнать его», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом Николаем Барановым.

Материалы по теме
Генич предположил, кто бы мог сменить Сергея Семака во главе «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android