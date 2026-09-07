Килиан Мбаппе охарактеризовал Жозе Моуринью

Нападающий мадридского «Реала» французский футболист Килиан Мбаппе охарактеризовал главного тренера «Реала» Жозе Моуринью. Француз заявил, что португалец — это тот специалист, который умеет вдохновлять команду.

— Говорят, что Моуринью вернулся, чтобы возродить дух соперничества между «Реалом» и «Барселоной». Что бы вы выделили в нём как в тренере?

— Очень сложно ответить на вопрос, начинающийся со слов «говорят». «Говорит» кто? Жозе — человек, который знает, как побеждать, вдохновлять окружающих и мотивировать весь клуб, свою команду. И выигрывать матчи, — приводит слова Мбаппе AS.

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