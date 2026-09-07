Егор Титов назвал игру с «Динамо» худшей для «Спартака» при Карседо

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором московское «Динамо» обыграло красно-белых со счётом 2:1. Титов назвал этот матч худшим для «Спартака» при главном тренере Хуане Карлосе Карседо.

– Согласны ли вы с утверждением, что «Спартак» проиграл «Динамо» во многом потому, что отдал середину поля, а динамовцы там полностью переиграли красно-белых?

– Я бы сказал, что это был худший матч при Карседо. Почему – это уже будет разбирать тренерский штаб. Мне было видно, что до забитого «Спартаком» мяча вроде бы что-то ещё получалось. Дальше – всё, команда играть перестала. Огромное количество брака. То, что я увидел в исполнении Зобнина, Умярова, Жедсона [Фернандеша], Маркиньоса, – просто какая-то катастрофа. А с таким количеством брака играть очень сложно. Тем более с мотивированным «Динамо». Думаю, шансы были минимальными.

Сейчас все задаются вопросом: зачем было ставить основной состав на игру с «Родиной», если есть больные, травмированные и так далее? Конечно, не хватило Барко, однозначно. Не хватило Литвинова. Мы видим, что без них это совсем другой «Спартак». Мне как болельщику и бывшему футболисту «Спартака» было обидно, что не нашлось лидера. Все были одинаковыми, кого-то выделить просто невозможно. Поэтому поражение, наверное, закономерное. Болезненное – однозначно. Но хорошо, что это случилось сейчас. Только 7-й тур, играть ещё очень много. Это должно стать неким отрезвлением для футболистов, всей команды и тренерского штаба. Нужно сделать выводы. Единственное, что могу отметить, — выход Полеха и Сорокина. Там был буквально миллиметровый офсайд, а было бы очень символично, если бы наши воспитанники вышли и сделали результат, — приводит слова Титова Metaratings.