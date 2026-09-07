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Кирьяков: Семаку надо срочно разбираться и принимать меры в «Зените»

Кирьяков: Семаку надо срочно разбираться и принимать меры в «Зените»
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о результатах санкт-петербургского «Зенита» на старте сезона-2026/2027 чемпионата страны. «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков за семь матчей.

«Какое будущее ждёт «Зенит»? Всё зависит от результатов. Если команда так же будет играть и терять очки, придёт момент, когда наверняка возникнут вопросы. У Семака пока большой кредит доверия в «Зените», он выиграл почти все титулы для команды, проиграв лишь однажды чемпионство «Краснодару». Мыслей об отставке ни у кого пока нет. Но Семаку надо разбираться, в чём причина таких результатов и состояния игроков, которые не бегут во вторых таймах. В среднем темпе никого не обыграешь. «Родина» это доказала. Надо срочно разбираться и принимать меры. Если игроки не поймут задач, нужна будет ротация некоторых позиций. Чтобы заставить футболистов думать, что нужно выкладываться и выправлять ситуацию», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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