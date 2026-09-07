Игрок «Акрона» Дуду высказался о серии клуба без побед в РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Дуду высказался о серии команды без побед в рамках Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне «Акрон» не выиграл ни разу. Всего тольяттинцы набрали четыре очка и прямо сейчас находятся на 15-м месте в турнирной таблице. В 8-м туре «Акрон» сыграет с «Краснодаром».

«Сейчас находимся в фазе роста, развития. С каждым разом прибавляем и играем лучше. Победы к нам не приходят по каким-то маленьким деталям, которые являются ключевыми в матчах, сейчас нужно не совершать их больше, продолжать работать ещё усерднее», — сказал Дуду в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.