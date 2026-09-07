ЦСКА пытается перехватить Олейникова у «Рубина»

ЦСКА по-прежнему пытается перехватить полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова у «Рубина». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Несмотря на объявление в соцсетях «Рубина», московский клуб всё ещё пытается убедить Олейникова перейти к ним.

Ранее казанцы сообщили, что Олейников прибыл в расположение клуба. Футболист встретился с руководством «Рубина», с главным тренером Франком Артигой, а также осмотрел новую клубную базу.

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в девяти матчах во всех турнирах за «Крылья Советов», в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.