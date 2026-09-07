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Константин Генич обратился к болельщикам ЦСКА, упомянув Ивана Облякова

Константин Генич обратился к болельщикам ЦСКА, упомянув Ивана Облякова
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Российский комментатор Константин Генич обратился к болельщикам ЦСКА в контексте значимости для команды полузащитника Ивана Облякова. Хавбек оформил дубль в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». ЦСКА одержал победу — 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

«Вот сейчас, болельщики ЦСКА, подумайте, как бы выглядел ЦСКА, если бы убрали Облякова. Вот убрали Кисляка, увидели, как это плохо, да? Вот попробуйте представить, если убрать Облякова, как это будет хреново для ЦСКА», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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