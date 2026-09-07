«В подобных играх решают молодость и задор». Алексей Игонин — о матче «Зенита» и ЦСКА

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые уступили московскому ЦСКА (1:2).

«Я ждал тяжёлой игры. У ЦСКА амбициозные и быстрые футболисты. Но думал, что достаточный опыт игроков «Зенита» в таких матчах скажется. Однако, как выясняется в современном футболе, в подобных играх решают молодость и задор. «Зенит» выглядел лучше в первом тайме, но не реализовал свои моменты. Думаю, на результате сильно сказалось отсутствие двух центральных защитников», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.