Агент Головина отреагировал на информацию, что «Монако» может продать хавбека в клуб РПЛ

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на информацию, что монегаски могут продать хавбека в один из российских клубов. Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересованы московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Также отмечалось, что «Монако» может отпустить 30-летнего россиянина в это трансферное окно.

«У Саши контракт до 2029 года, он является игроком «Монако». Новый чемпионат стартовал, он играет, если кто-то что-то воображает, мы тут при чём? Если что-то будет официальное, об этом сообщат клубы. Писать могут многое, но нужно смотреть на факты. Саша сосредоточен на ближайшей игре «Монако» и выступлении за клуб. К Саше есть стабильный интерес со стороны многих клубов, но, как вы видите, он продолжает играть за «Монако» и готовится к предстоящим играм», — приводит слова Клюева ТАСС.