Генич — об Олейникове: переход в ЦСКА — шаг вперёд, переход в «Рубин» — прыжок на месте

Российский комментатор Константин Генич высказался о возможном трансфере полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в «Рубин», оценив вероятность перехода футболиста в ЦСКА.

— При всей любви к «Рубину», я категорически не понимаю этот трансфер. Со стороны игрока – да. В три раза увеличивают зарплату. Но я не понимаю посыл самого игрока не с финансовой точки зрения, а с игровой. Потому что ты в 28 лет должен либо переподписать [контракт] с «Крыльями» на улучшенных условиях, либо идти в команду из первой шестёрки. То есть из команды, которая 10-12-я, он переходит в команду, которая будет восьмая-девятая.

Ему звонил Игдисамов.

— А ты знаешь точно это?

— Да. Вот смотри, ЦСКА активизировался очень поздно. Я так понимаю, что сторона самого игрока, которой предложили неплохие финансовые условия, сказала: «Мы уже с «Рубином» договорились. Это уже не по-пацански сейчас разворачиваться». Не понимаю, почему ЦСКА медлил. Вот переход в ЦСКА – это шаг вперёд, переход в «Рубин» – это прыжок на месте, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов», а также сообщалось о прибытии футболиста в расположение «Рубина».

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в девяти матчах во всех турнирах за «Крылья Советов», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.