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Тренер «Марселя» Женезио — о поражении от «Парижа»: я предупреждал, что нам будет непросто

Тренер «Марселя» Женезио — о поражении от «Парижа»: я предупреждал, что нам будет непросто
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Главный тренер «Марселя» Бруно Женезио прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура французской Лиги 1 с «Парижем» (2:3).

Франция — Лига 1 . 3-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 3
Париж
Париж
0:1 Синайоко – 1'     1:1 Гуири – 8'     1:2 Синайоко – 19'     2:2 Гуири – 53'     2:3 Синайоко – 86'    

«Болельщики переживают? Я могу их понять, у нас тоже есть причины для этого. В отличие от поражения на прошлой неделе [от «Монако»], в этот раз мы провели игру последовательно. Допустили слишком много больших ошибок этим вечером, это касается всей команды. В клубе нет глупцов. Я уже предупреждал, что нам будет непросто», — приводит слова Женезио Get French Football News.

На данный момент «Марсель» с тремя очками находится на 10-м месте в турнирно