Тренер «Марселя» Женезио — о поражении от «Парижа»: я предупреждал, что нам будет непросто

Главный тренер «Марселя» Бруно Женезио прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура французской Лиги 1 с «Парижем» (2:3).

«Болельщики переживают? Я могу их понять, у нас тоже есть причины для этого. В отличие от поражения на прошлой неделе [от «Монако»], в этот раз мы провели игру последовательно. Допустили слишком много больших ошибок этим вечером, это касается всей команды. В клубе нет глупцов. Я уже предупреждал, что нам будет непросто», — приводит слова Женезио Get French Football News.

На данный момент «Марсель» с тремя очками находится на 10-м месте в турнирно