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Молодёжная сборная России проведёт матчи с командами Северной Македонии и Сербии

Молодёжная сборная России проведёт матчи с командами Северной Македонии и Сербии
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Молодёжная сборная России встретится с командами Северной Македонии и Сербии в рамках ближайшего сбора. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Учебно-тренировочный сбор российской команды начнётся 19 сентября в Новогорске. Команда будет работать там до 26 сентября, после чего отправится в Скопье, где 28 сентября встретится с молодёжной сборной Северной Македонии.

29 сентября россияне приедут в Сербию и продолжат тренировочный процесс на базе спортивного центра Футбольного союза Сербии в Старой-Пазове. 2 и 5 октября состоятся два матча россиян с молодёжной сборной Сербии.

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