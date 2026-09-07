Константин Тюкавин приглашён на заседание КДК по итогам матча «Динамо» со «Спартаком»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин приглашён на заседание Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком» (2:1). Нападающий был удалён на 72-й минуте встречи. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

«В повестку включены следующие вопросы: удаление футболиста команды «Динамо» Константина Тюкавина за агрессивное поведение. Игрок приглашён на заседание», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Тюкавин получил красную карточку за отмашку в адрес защитника «Спартака» Александера Джику.

После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» также заработало 13 очков и располагается на третьей строчке.