КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Зенита» в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неподобающее поведение «Зенита» в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором сине-бело-голубые уступили ЦСКА (1:2).

«В повестку включены следующие вопросы: неподобающее поведение команды «Зенит» – четыре игрока и четыре официальных лица получили предупреждения в составе одной команды», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Жёлтыми карточками в составе «Зенита» в этой встрече отметилис