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КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Зенита» в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Зенита» в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА
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Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неподобающее поведение «Зенита» в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором сине-бело-голубые уступили ЦСКА (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

«В повестку включены следующие вопросы: неподобающее поведение команды «Зенит» – четыре игрока и четыре официальных лица получили предупреждения в составе одной команды», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Жёлтыми карточками в составе «Зенита» в этой встрече отметилис