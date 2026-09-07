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РПЛ с юмором отреагировала на возможный срыв трансфера Олейникова в «Рубин»

РПЛ с юмором отреагировала на возможный срыв трансфера Олейникова в «Рубин»
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Официальный телеграм-канал Альфа-Банк РПЛ в шуточной форме отреагировал на информацию о возможном срыве трансфера полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в «Рубин». Ранее в СМИ появилась информация, что футболист не явился на медосмотр в казанской команде и может перейти в ЦСКА.

В телеграм-канале РПЛ были опубликованы фото футболистов Алексея Сутормина и Ивана Олейникова с футболками «Рубина», которые сопровождались подписью: «Говорят, в «Рубине» планируют запретить новичкам брать 19-й номер».

Фото: Телеграм-канал Альфа-Банк РПЛ

Фото: Телеграм-канал Альфа-Банк РПЛ

Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов» после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2), а также сообщалось о прибытии футболиста в расположение «Рубина».

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в девяти матчах во всех турнирах за «Крылья Советов», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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